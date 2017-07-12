«قصر الإمارات» يحصد جائزة أفضل فندق

أبوظبي (الاتحاد)

حاز قصر الإمارات على جائزة أفضل فندق لإقامة حفلات الأعراس الكبرى من جوائز «إكسبيرينشال فينيو» لعام 2017، والتي أقيمت مؤخراً في الهند. وقال هولجر شروث المدير العام للقصر في بيان أمس: «أصبح قصر الإمارات مقصداً رائداً لإقامة حفلات الزفاف في الشرق الأوسط ويسرنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تثبت بأن القصر هو وجهة عالمية مميزة لإقامة الأعراس». وتم تنظيم جوائز «إكسبيرينشال فينيو»، بالتعاون مع جوائز «واو» و«كونفنشن آسيا» 2017 المنصة الأضخم لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات، التسويق المباشر، وصناعة الترفيه. وتم اختيار القصر من بين 200 فندق مرشح من قبل لجنة التحكيم التي تضم 18 حكماً من منظمي المناسبات والأحداث الضخمة. تصل مساحة قاعات الاجتماعات والمؤتمرات في قصر الإمارات إلى 7.000 متر مربع، ويضم قاعتين تستوعب الأولى 1.100 ضيف، والثانية 2.400 ضيف، و40 قاعة للاجتماعات، و6 شرفات ضخمة، ومختلف المساحات لتنظيم المناسبات الخاصة، مثل الاجتماعات الخاصة وحفلات الكوكتيل والحفلات الموسيقية والولائم والمؤتمرات. كما يوفر القصر صالات وأماكن رائعة لإقامة الحفلات والمناسبات الخارجية، حيث تصل مساحة الحدائق الخارجية الشاسعة إلى 85 هكتاراً.