732 مليون درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 732 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 245 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 82 مليون درهم، و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 293 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 357 مليون درهم، منها 22 رهن أراض بقيمة 300 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 174 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 33 مليون درهم.