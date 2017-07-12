«مطارات دبي» تنظم فعالية للابتكار

دبي (الاتحاد)

نظمت مطارات دبي بمشاركة شركائها الاستراتيجيين، أسبوع (10 إكس هاك ويك) الذي أقيم في المبنى 3 في مطار دبي الدولي مؤخراً، بهدف إلهام خبراء تصميم الخدمات في مطارات دبي، لتلقي أفكار مبتكرة وفريدة من نوعها وقابلة للتطوير، لحسم موضوع ريادة دبي لقطاع الطيران العالمي.

تم خلال هذا الحدث، استعراض مفاهيم وأفكار عبقرية جديدة سوف تحدث ثورة في عالم السفر إذا ما أتاحت التكنولوجيا تطبيقها في المستقبل، منها نماذج ومجسمات لمشاريع بناء مطارات جديدة بمواصفات تكنولوجية خيالية تتيح للمطار التوسع تلقائيا حسب الحاجة، ونقل الشحن بوساطة وسائط نقل ذكية، وتسخير الطاقة باستخدام مصادر غير تقليدية وتعظيم الاستفادة من استخدام البيانات التشغيلية للمطار وغيرها من الأفكار الأخرى. وقال ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة، رئيس فريق 10 إكس في مطارات دبي: «يعتبر هذا الأسبوع جزءاً من مساهمة مطارات دبي في مبادرة (10 إكس) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقام ممثلو الجهات المعنية بتقديم وبحث بعض الأفكار الخلاقة والحلول الذكية، لتوفير أفضل تجارب السفر للمسافرين عبر مطارات دبي، مما يؤهل دبي لسباق المدن الأخرى بعشر سنوات».

وأضاف الجوكر: «نعمل كفريق عمل واحد ونجزم بأن هذه المبادرات ستساهم في نهاية المطاف في جعل مطار دبي المطار الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمسافرين».