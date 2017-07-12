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30.8 مليار دولار إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة

الإمارات الأولى عربياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي 2016
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تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017

الكويت(الاتحاد)

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً «33.3 مليار درهم» خلال العام 2016، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 7.45 مليار دولار ولبنان 2.5 مليار دولار.

وبين التقرير أن التدفقات الصادرة من الدول العربية تراجعت بنسبة 14% إلى 31.3 مليار دولار عام 2016، وبحصة بلغت 2.2% من الإجمالي العالمي البالغ 1542 مليار دولار، و8.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 383 مليار دولار لعام 2016.

ومثلت الإمارات والسعودية وسلطنة عمان ولبنان على التوالي، حسب التقرير، المصادر الرئيسة للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 74% لعام 2016، في حين شهدت الكويت عودة تدفقات صادرة بقيمة 6.3 مليارات دولار.

وكشف التقرير عن تحسن طفيف لجاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2017، مقارنة بمؤشر العام السابق، وذلك رغم استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية للعام الخامس على التوالي.

وأضاف التقرير السنوي الـ 32 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) من مقرها في دولة الكويت أمس، أن دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية، كما ارتفع أداؤها بشكل طفيف مقارنة بعام 2016، وفي المقابل حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً مع ارتفاع أدائها، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربياً. ... المزيد
     
 

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