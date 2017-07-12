«كهرباء ومياه دبي» تطبق نظام الجودة «آيزو 9001:2015»

دبي (الاتحاد)

‬‬أنجزت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬التحديث ‬والانتقال ‬لنظام ‬الجودة ‬الإداري ‬العالمي ‬من (‬آيزو ‬9001:2008) ‬إلى (آيزو ‬9001:2015) ‬المعتمد ‬من ‬قبل ‬هيئة ‬الاعتماد ‬الوطنية ‬الأميركية، هو ‬ما ‬يؤكد ‬التزام ‬الهيئة ‬بالمواصفات ‬القياسية ‬الدولية، ‬وتحسين ‬فعالية ‬النظام ‬الإداري ‬للجودة، ‬من ‬أجل ‬تعزيز ‬سعادة ‬المتعاملين.‭

وحسب بيان أمس، تأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت الهيئة بنجاح مرحلة التدقيق الخارجي لنظم الإدارة المتكاملة، حيث تم الانتقال إلى (آيزو 9001:2015) الذي يتضمن متطلبات نظام إدارة الجودة، ودورها في دعم وتعزيز أفضل الممارسات العالمية التي تلعب دوراً في رفع مستوى سعادة المتعاملين. وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن التحديث والانتقال إلى النظام الجديد، يأتي في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز، ورؤية الهيئة لأن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، حيث تعد شهادة (آيزو 9001:2015) لإدارة الجودة ومتطلباتها المعتمدة دولياً، إضافة قيمة أخرى، تضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال الجودة والتميز الذي بدوره سيحقق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لحكومة دبي، لتكون استباقية وخلاقة في تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع ككل، كما تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بمعايير الحوكمة والإدارة العالمية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد نظام فعال لإدارة الجودة، يلبي جميع المتطلبات الجديدة وإدارة المخاطر، ويسهم في عملية صنع القرار التي تعتمد على بيانات إدارة الجودة، كما وتساعد مبادئ الجودة المتبعة في الهيئة على إدارة ومراقبة والحد من المخاطر، وتساعد في قياس الأداء والسلوك التنظيمي، بما يعزز الارتقاء بخدمات الهيئة والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية التي تأتي ضمن مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع التي لا تقتصر فقط على توفير الكهرباء والمياه، بل تتعداها إلى ضمان أعلى معايير السلامة والأمان، ودعم استدامة الموارد.