«بيزنس كونكت» يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في «إكسبو 2020»

دبي(الاتحاد)

تسهم فعاليات منصة «بيزنس كونكت» التي تعقد بشكل دوري في فتح أبواب التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وباقي دول العالم.

وواصلت فعاليات «بيزنس كونكت» التي عقدت في دبي مؤخراً تفاعلا كبيراً في أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على توفير أرض خصبة لربط أعمال إكسبو 2020 دبي التجارية مع هذه الشركات، وتسعى سلسلة فعاليات بيزنس كونكت إلى بناء علاقة وثيقة قائمة على التفاعل المتبادل بين إكسبو 2020 دبي وأوساط الأعمال باختلافها في الإمارات وباقي العالم.

ويقيم إكسبو 2020 دبي جلسات في صورة حوار مفتوح بين طرفين يركز على جوانب محددة من عطاءات إكسبو 2020 دبي، ويجيب على جميع الاستفسارات، ويشرح آليات التعاون لضمان سير عمليات التعاقدات وترسية المناقصات بسلاسة وعلى أتم وجه حين طرحها.

وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في مكتب إكسبو 2020 دبي ،«إن جلسة الأطعمة والمشروبات التي نظمتها بيزنس كونكت، يوم الاثنين الماضي عملت على التعرف على تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة للنشاط في منصة بيزنس كونكت، واطلاعها على الفرص المتاحة خلال فترة إقامة إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر وخلال الإرث المرتقب، والتعرف على مواعيد العطاءات والتعاقدات وتقديم الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات لتحصل على حصة من المبيعات التي توقعنا سابقاً أن تصل قيمتها إلى ملياري درهم».