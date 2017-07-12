«طيران الإمارات»: لا برنامج لخفض أعداد العاملين

دبي(وام)

أكدت طيران الإمارات أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة التوظيف بالشركة وليس هناك برنامج لخفض أعداد العاملين فيها.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان « نحن نجري باستمرار مراجعة لجميع أوجه عملياتنا وفقا لأفضل الممارسات بما في ذلك هيكلة مختلف الدوائر وأنظمتها وليس هناك أي اختلاف أو تغيير في سياساتنا المتبعة في هذا الشأن على مدى السنوات الماضية «. وأضاف « شهدت عمليات التوظيف بعض التباطؤ وفقا لمتطلبات عملياتنا ونتيجة لاعتماد تقنيات جديدة وانتهاج سبل مبتكرة لتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردنا البشرية الحالية لكننا على الرغم من ذلك لا نتوقف عن التوظيف في العديد من القطاعات التي تتطلب عاملين جددا».