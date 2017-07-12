هزاع بن زايد: مبادرات «أدنوك» وخططها المقبلة تعزّزان قوة الاقتصاد الوطني

أبوظبي (الاتحاد)
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الجديدة وخططها المقبلة، تعزّز قوة الاقتصاد الوطني ومناعته وتنويع خياراته نحو مزيد من التفوق والريادة والتنافسية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف سموه، في تغريدات على «تويتر» أن استراتيجية أدنوك تسعى إلى توفير إمدادات مستدامة من الغاز، وخطوة كبيرة للاستثمار في المشاريع، وفتح الآفاق لمزيد من عمليات الاستكشاف براً وبحراً.
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وتعمل «أدنوك» على استشراف المستقبل والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة والاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة وإرساء ثقافة مؤسسية قائمة على الأنظمة والحوكمة والأداء المتميز لتسهم في رفع الكفاءة وتعزيز المرونة وزيادة القيمة مع الالتزام بالمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والعاملين وعلى أمن وسلامة المنشآت والعمليات.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق استراتيجية «أدنوك 2030» للنمو الذكي ويستند إلى نموذجها التشغيلي المرن من أجل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتوفير فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل مجالات وجوانب ومراحل الأعمال كافة للاستفادة من فرص التكامل.