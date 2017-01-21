هل بدأنا نفتقد أوباما؟

نيكولاس كريستوف*

يجري في الوقت الراهن، تفكيك تركة أوباما حتى قبل أن يترك منصبه، حيث رأينا صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهي تسخر منه في تعليق لها تقول فيه: «لقد كان رئيساً تاريخياً.. ولكنه ربما لا يترك أثراً».

علينا أن نتوقع أيضا أن المؤرخين سينبرون للقول إن الحزب «الديمقراطي» قد أصبح الآن في حالة أسوأ بكثير مما كان عليه، عندما تولى أوباما منصبه: بعد أن فقد الأغلبية التي كان يتمتع بها في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى فقدانه لـ 13 منصب حاكم ولاية، وما يزيد على 900 مقعد تشريعي في مختلف الولايات.

وعلى نطاق أوسع، نلاحظ الآن أن التفاؤل الشديد، الذي كانت عبارة أوباما الشهيرة «نعم.. نستطيع» قد جسدته، يبهت الآن، ويتحول إلى ضغائن خبيثة، تعكس حالة من عدم الثقة، والاختلال. ومن بين الأمثلة على هذه الضغائن، ما نراه أمامنا اليوم في «نادي مقاطعة وودمونت» الواقع خارج واشنطن، والذي يتجمع أعضاؤه من الصقور الموالين لإسرائيل، لشن حملة لحرمان أوباما من نيل عضوية النادي، على الرغم من أنه لا يتوافر أي دليل رسمي، على أنه ينوي التقدم لعضوية ذلك النادي.

ومع ذلك كله، إليكم تنبؤي: أميركا والعالم سوف يشعران بالحنين عما قريب، لباراك أوباما، الرئيس الرائع.

فالناخبون، كما نعرف، عادة ما يكونون متقلبين، ومشوشين، ويظلون طيلة ثمانية أعوام (فترتي ولاية الرئيس)، وهم يشعرون برغبة جامحة في إقامة علاقة حب جديدة، مع شخص ما يمثل نقيضاً لآخر شخص افتتنوا به. فعندما سئموا من بيل كلينتون، مالوا إلى حاكم تكساس (جورج دبليو بوش) الذي كان مختلفاً تماماً. وبعد ثماني سنوات من حكم بوش انتخبوا نقيضه تماماً وهو رئيس أسود ليبرالي كان أستاذاً للقانون. وفي الوقت الراهن انتهوا تواً من انتخاب شخص يعتبر نقيضاً تاماً لأوباما وهو دونالد ترامب.