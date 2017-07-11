آخر كلام.. تناول القهوة باعتدال يطيل العمر

لطالما أثارت منافع القهوة جدلاً في أوساط العلماء، غير أن دراستين حديثتين واسعتين أجريت أولاهما في 10 بلدان أوروبية والثانية في الولايات المتحدة أكدتا فوائد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب.
وبما أن هاتين الدراستين قائمتان على الملاحظة، فهما لا تقيمان علاقة سببيية، بحسب تحذيرات القيمين على هذه الأبحاث وخبراء مستقلين على حد سواء.
وقد نشرت نتائج الدراستين المصححتين من عوامل الخطر، مثل إدمان التدخين، الاثنين في مجلة «أنالز أوف إنترنل ميديسن» الطبية الأميركية.
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وقال مارك غونتر من الوكالة الدولية للأبحاث في السرطان وهو من أبرز القيمين على هذه الدراسة «لاحظنا أن الاستهلاك المتزايد للقهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفيات على أنوعها ولا سيما في ما يتعلق بأمراض الدورة الدموية والجهاز الهضمي».
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