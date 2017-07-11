آخر كلام.. تناول القهوة باعتدال يطيل العمر

واشنطن (أ ف ب)

لطالما أثارت منافع القهوة جدلاً في أوساط العلماء، غير أن دراستين حديثتين واسعتين أجريت أولاهما في 10 بلدان أوروبية والثانية في الولايات المتحدة أكدتا فوائد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب.

وبما أن هاتين الدراستين قائمتان على الملاحظة، فهما لا تقيمان علاقة سببيية، بحسب تحذيرات القيمين على هذه الأبحاث وخبراء مستقلين على حد سواء.

وقد نشرت نتائج الدراستين المصححتين من عوامل الخطر، مثل إدمان التدخين، الاثنين في مجلة «أنالز أوف إنترنل ميديسن» الطبية الأميركية.

وقد لوحظ في إطار هذه الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون ثلاثة أكواب قهوة تقريباً في اليوم، بما في ذلك القهوة منزوعة الكافيين، يتمتعون بأمد حياة متوقع أطول بالمقارنة مع هؤلاء الذين لا يحتسون القهوة، وفق الدراسة الأوروبية التي حللت بيانات 520 ألف رجل وامرأة تخطوا الخامسة والثلاثين من العمر تم تتبع وضعهم لمدة 16 عاماً في إطار التحقيق الأوروبي حول السرطان والتغذية (إيبيك).

وقال مارك غونتر من الوكالة الدولية للأبحاث في السرطان وهو من أبرز القيمين على هذه الدراسة «لاحظنا أن الاستهلاك المتزايد للقهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفيات على أنوعها ولا سيما في ما يتعلق بأمراض الدورة الدموية والجهاز الهضمي».