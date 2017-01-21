تَرِكة أوباما.. مكاسب وانتقادات!

ديفيد ليونهارت*

عندما قرر باراك أوباما ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2008، كان على دراية تامة بأن أميركا لم تشهد انتخاب رئيس «ديمقراطي» تميز بنجاح كبير منذ عقود عدة. وصحيح أن بيل كلينتون تمكن من جعل أميركا مكاناً أفضل، إلا أن أهم خططه المتعلقة بتشريع قوانين جديدة باءت بالفشل، فضلاً عن غرقه في سلسلة من الفضائح الشخصية. وأما جون كينيدي، وعلى الرغم من الشعبية التي حظي بها، إلا أن أجندته التشريعية بقيت حبيسة في أدراج الكونجرس بعد اغتياله عام 1963. وكان سلفه هاري ترومان قد غادر البيت الأبيض عام 1953 وهو يجر ذيول الخيبة بعد أن هبطت شعبيته إلى الحضيض. وخسر جيمي كارتر حملة إعادة انتخابه عام 1980 أمام المرشح «الجمهوري» رونالد ريجان. وأما ليندون جونسون الذي حكم البيت الأبيض عقب اغتيال جون كينيدي مباشرة وحتى عام 1969، وعلى الرغم من الإنجازات العظيمة التي حققها على المستوى الوطني، إلا أنه واجه الكثير من الانتقاد الشعبي بسبب الأحداث الدموية المتعلقة بالتمييز العنصري في عهده وللدرجة التي جعلت الناس تواجهه بعبارة «من ستقتل اليوم يا ليندون جونسون»؟.

وكانت هذه الحقائق التاريخية المخيبة للآمال موضع اهتمام باراك أوباما قبل بداية حملته الانتخابية. وهذا التاريخ ذاته هو الذي دفع به إلى رفض نصيحة وزيره الأول للخزانة من أن اتباع الإرث الذي تركه أسلافه من الرؤساء يمكنه أن يمنع حدوث حالة ركود اقتصادي جديدة، وكان جوابه على النصيحة: «هذا لا يكفي».

وصحيح أن هذا لا يكفي بسبب عمق المشاكل التي تعاني منها أميركا منذ الأزل. ومنها ظاهرة عدم المساواة المتفاقمة بين الطبقات المجتمعية، وحالة سوق وول ستريت التي تحتاج إلى إعادة تنظيم، وضعف الأداء في المدارس، وحال الملايين من الناس المحرومين من التغطية بالضمان الصحي، وأيضاً بسبب ظاهرة التغير المناخي.

وخلال ولايتيه، بدا أوباما وكأنه يتبنى النهج المخيب للآمال ذاته، فلقد كان اليساريون يعتقدون أنه مفرط في نهجه السلمي فيما رأى اليمينيون أنه إما أن يكون شريراً أو رجلاً غير محظوظ. وبعد أن تمكن من تجاوز هذه الانتقادات بكثير من الصبر والجَلَد، أتاه الخبر الصادم بانتخاب دونالد ترامب رئيساً.

وبعد ساعات قليلة، سوف يتقلّد ترامب وزمرته من أعضاء الحزب الجمهوري السلطة للبدء في عملية إلغاء إنجازات أوباما وتوجيه الأمور في الاتجاه المعاكس. ولكنني أجزم بأنهم سوف يشهدون أياماً عصيبة بأكثر مما يعتقد الكثيرون.