السقوط نادال يودع ويمبلدون بـ« الصدمة» !

لندن (أ ف ب)

تواصلت عقدة النجم الإسباني رافايل نادال على ملاعب نادي عموم إنجلترا بخروجه من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد خسارته الماراثونية أمام اللوكسمبورجي جيل مولر، لكن ابن مايوركا يؤكد انه لن يلقي سلاحه.

وربما أدرك نادال «31 عاما» بأن الأمور لن تسير كما يشتهي حتى قبل مواجهة مولر، اذ صدم رأسه بهيكل الباب خلال عملية الإحماء قبل دخوله الملعب الرقم واحد، ووجد نفسه بعدها بخمس ساعات خارج البطولة بخسارته 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و13-15.

وأصبحت ويمبلدون تشكل عقدة للاعب الإسباني الفائز قبل أسابيع بلقبه العاشر في بطولة رولان جاروس الفرنسية، إذ انتهى مشواره قبل الدور ربع النهائي في مشاركاته الخمس الأخيرة في البطولة الإنجليزية التي أحرز لقبها مرتين عامي 2008 و2010، ووصل إلى مباراتها النهائية اعوام 2006 و2007 و2011.

وعلى رغم خيبة الخروج المبكر، أكد الإسباني انه سيعود إلى ملاعب عموم إنجلترا العشبية في 2018 لمحاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة، مضيفا «لم أقل أبدا بأني لست عائدا. أريد العودة لأني أرغب بالحصول على المزيد من الفرص للعب على الملعب الأساسي».