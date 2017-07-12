السقوط نادال يودع ويمبلدون بـ« الصدمة» !

لندن (أ ف ب)
تواصلت عقدة النجم الإسباني رافايل نادال على ملاعب نادي عموم إنجلترا بخروجه من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد خسارته الماراثونية أمام اللوكسمبورجي جيل مولر، لكن ابن مايوركا يؤكد انه لن يلقي سلاحه.
وربما أدرك نادال «31 عاما» بأن الأمور لن تسير كما يشتهي حتى قبل مواجهة مولر، اذ صدم رأسه بهيكل الباب خلال عملية الإحماء قبل دخوله الملعب الرقم واحد، ووجد نفسه بعدها بخمس ساعات خارج البطولة بخسارته 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و13-15.
|
وعلى رغم خيبة الخروج المبكر، أكد الإسباني انه سيعود إلى ملاعب عموم إنجلترا العشبية في 2018 لمحاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة، مضيفا «لم أقل أبدا بأني لست عائدا. أريد العودة لأني أرغب بالحصول على المزيد من الفرص للعب على الملعب الأساسي».
|