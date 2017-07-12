17 لعبة في «عالم دبي للرياضة»

دبي (الاتحاد)

يواصل «عالم دبي للرياضة» الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي، استقطاب الرياضيين والزوار والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم الذين يستفيدون من منشآته المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة طوال فترة الصيف.

وزار وفد إعلامي برتغالي «عالم دبي للرياضة» خلال الأسبوع الجاري، وعبر عن إعجابه بالفكرة التي تتيح لمئات الآلاف من مختلف أفراد المجتمع والزائرين لدبي ممارسة مختلف أنواع الرياضات الفردية والجماعية والنشاط البدني في أجواء صحية وتحت إشراف مختصين، مما يساهم في سعادة أفراد المجتمع، وتمتعهم بالصحة والحيوية والطاقة الإيجابية.

ويستقطب عالم دبي للرياضة آلاف الزوار يومياً، ضمن الدورة السابعة من هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يضم 17 لعبة تحت سقف واحد في أكبر صالة رياضية صيفية في المنطقة، حيث يقام على مساحة نحو 270 ألف قدم مربع في قاعات الشيخ سعيد 1، 2، 3، وأرينا المركز التجاري، ويستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل، حيث أكد المنظمون مشاركة أكثر من 30 ألف من مختلف الفئات والجنسيات في الفعاليات خلال الأيام العشرة الأولى فقط.

وتشهد الفعاليات التي تنظم في عالم دبي للرياضة إقبالاً كبيراً من الرياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين يتوافدون للاستمتاع بالأنشطة كافة التي تنظم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، وتشهد ملاعب كرة القدم والتنس والرجبي والسلة والكرة الطائرة منافسات حامية بين لاعبي الأكاديميات العالمية المشاركة بالحدث في فترة الصباح وحتى الظهيرة، كما تحفل الملاعب بمشاركة مئات اللاعبين والرياضيين على مدار اليوم.

ويُعدّ «عالم دبي للرياضة»، الموقع المثالي لممارسة مختلف أنواع الرياضات والحفاظ على اللياقة البدنية، حيث يجمع الحدث أكثر من 10 أكاديميات رياضية رائدة، تحت سقف واحد وفي قاعة مكيفة الهواء، وتقدّم هذه الأكاديميات أرقى مستوى من التدريب المتخصص في مختلف الرياضات الأكثر شعبية التي تجتذب الرياضيين المحترفين والهواة من الكبار والشباب والصغار من جميع الأعمار من مختلف المستويات المهارية. ويضم مجموعة كبيرة من الأكاديميات الرياضية المتخصصة التي تغطي عدداً كبيراً من الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم والكريكت والتنس والمصارعة والبادل تنس.