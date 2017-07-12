البحرين تستضيف «عربية الجولف» أكتوبر المقبل

دبي (وام)

تستضيف مملكة البحرين أكتوبر المقبل النسخة الـ 37 من البطولة العربية للجولف للرجال التي تأتي متزامنة مع انتخابات الاتحاد العربي والمكتب التنفيذي لدورته الجديدة 2017 - 2021 بجانب العديد من الفعاليات المصاحبة التي تصب في مصلحة مستقبل الجولف في الوطن العربي. وأكد عادل محمد الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي، أن البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 14 ولغاية 20 أكتوبر المقبل، ستشهد في الوقت ذاته انتخابات الاتحاد العربي والمكتب التنفيذي للاتحاد لدورة انتخابية جديدة بين عامي 2017 و2021.

وقال الزرعوني: «توجيهات ومتابعات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للجولف مع أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، كانت وراء النقلة النوعية والتطور المنشود الذي تشهده رياضة الجولف في وطننا العربي على مستوى الاتحادات واللجان العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد بتفعيل دورهما بصورة تتوافق مع استراتيجية وخطط الاتحاد، وانعكست بشكل إيجابي على ممارسي اللعبة ونجومها ومنتخباتها العربية، إلى جانب نشر اللعبة بصورة كبيرة في الوطن العربي، وانضمام العديد من الاتحادات العربية إلى أسرة الاتحاد العربي للجولف».

وأضاف: «المرحلة المقبلة للاتحاد العربي الجديد والانتخابات التي ستستضيفها البحرين، ستحدد هوية الرئاسة والمكتب التنفيذي الجديد التي نتطلع لها الاستمرار في نهج نشر اللعبة والارتقاء بأداء لاعبي الجولف على مستوى الوطن العربي».