«لومان» تدرج فئة المبتدئين إلى سباق الخليج 12 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «لومان» الآسيوية، إدراج فئة المبتدئين «إل إم بي 3» ضمن سباق الخليج 12 ساعة، بعد تسلمها الموافقة الرسمية من «أوتوموبيل كلوب دو لويست - آيه سي أو»، والتي تنص على مشاركة هذه الفئة ضمن بطولات سباق التحمل، وسيتم تشغيلها بموجب مجموعة من اللوائح والشروط الفنية.

ويعد نادي السيارات «أوتوموبيل كلوب دي أي كويست» أكبر هيئة لرياضة السيارات في فرنسا، أسسها مجموعة من مصنعي وعشاق السيارات عام 1906، وهو الكيان التنظيمي للسباق السنوي «لو مانز 24 ساعة» والمالك الرئيس لسلسلة سباق لومانز التي تقام في مختلف أنحاء العالم.

يوفر إدراج فئة المبتدئين «إل إم بي 3» إلى سباق التحمل فرصة مثالية للسائقين الشباب والمتسابقين أصحاب الخبرة القليلة، ليثبتوا مدى قدرتهم على الدخول إلى مراحل أخرى متقدمة. ولقد تم إضافة فئة «إل إم بي 3» أول مرة عام 2015 وتفعيلها كجزء مهم من سلسلة لومان الآسيوية وسلسلة لومان الأوروبية.

ويهدف تأسيس فئة المبتدئين «إل إم بي 3» إلى إزالة أكبر عدد ممكن من القيود التي قد تحد من استمرار السائقين الهواة في شق طريقهم الاحترافي سواء أكانت تلك القيود تتعلق بالميزانية أوالعوامل التقنية أو مهارات القيادة، كما وتهدف هذه الفئة إلى استقطاب الشباب وتشجيع المواهب الجديدة.

ويعتبر خوض منافسات «إل إم بي 3» الخطوة الأولى قبل الدخول إلى سباقات «إل إم بي 2»، والصعود التدريجي إلى السباقات العالمية والوصول إلى سباق «إل إم بي 1» الذي ينظمه اﻻتحاد الدولي للسيارات (السباق المخصص لفئة المحترفين في بطولة العالم للتحمل وسباق 12 ساعة وسلسلة سباقات لومان فقط). والهدف منها تمكين الفرق والسائقين والصانعين من معرفة جوانب مهمة ومحددة لهذا النوع من سباق التحمل، وزيادة خبرتهم قبل الانتقال إلى مستوى بطولة العالم للتحمل التي ينظمها اﻻتحاد الدولي للسيارات.