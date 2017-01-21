بريطانيا ووعود ترامب التجارية

منح الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأمل لأنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأنه سيكون هناك اتفاق تجاري قريباً، بالتزامن مع خطاب لرئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، يشير إلى أن بريطانيا مستعدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف لندن»، أثنى ترامب على قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وقال إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً مع المملكة المتحدة بمجرد مغادرتها الكتلة الأوروبية.
ترامب أثناء مقابلة مع النائب البريطاني «مايكل جوف»، وهو سياسي محافظ وأحد أبرز المؤيدين لـ«بريكست»، وأحد كتاب الأعمدة في الصحيفة، قال: «إنني من أشد المعجبين بالمملكة المتحدة، وسنعمل بجد لإبرام هذا الاتفاق سريعاً، وبالشكل المناسب». وأوضح ترامب أن إبرام اتفاق تجاري سريع سيكون جيداً للولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاً، وأنه سيلتقي «ماي» في وقت قريب من توليه مهام منصبه. وقال ترامب أثناء المقابلة التي عقدت في برج ترامب في نيويورك: «سأجتمع مع تيريزا ماي. في الواقع يمكنك رؤية الرسالة إذا أردتم، أينما كانت، لقد أرسلتها للتو. إنها تطلب إجراء مقابلة وسنلتقي مباشرة بعد دخولي البيت الأبيض.. وسنبرم الاتفاق سريعاً».
|
وقال «جوف» أيضاً إن تعليقات ترامب ستكون بمثابة دفعة لرئيسة الوزراء البريطانية فيما تدخل في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيريد التوصل لاتفاق يردع الدول الأخرى عن مغادرة الكتلة.
|