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استقبل عدداً من أيتام الهلال الأحمر

محمد بن زايد: «الهلال الأحمر» يجسد استراتيجية الدولة لدعم الفئات والشعوب المحتاجة
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تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البطين عدداً من الأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع الأيتام بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يبارك في إمارات الخير ووطن العطاء الذي يقود مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة.

ويبلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم الهيئة داخل الدولة وفي 25 دولة أخرى حول العالم 114 ألف يتيم فيما بلغت قيمة كفالاتهم خلال العام الماضي 140 مليون درهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -خلال اللقاء- أن الهلال الأحمر الإماراتي يجسد استراتيجية الدولة ونهجها الثابت والأصيل في دعم الفئات والشعوب المحتاجة للعون والمساعدة من خلال تنفيذ الأعمال والمشاريع والمبادرات التنموية والإنسانية والخيرية في مختلف مناطق العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن مبادرات هيئة الهلال الأحمر تشهد توسعاً مستمراً بفضل الاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا والإقبال الكبير من الخيرين والمحسنين على مساندة جهودها في هذا الشأن الحيوي وبفضلهم تمكنت الهيئة من تعزيز خدماتها الموجهة إلى الأيتام وحاضناته. وأضاف سموه أن هيئة الهلال الأحمر تعد إحدى بوابات الخير في هذا الوطن المعطاء فهي ثمرة من ثمار الغرس الطيب للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي انتفع به الفقير والمحتاج في مختلف مناطق العالم. ... المزيد
     
 

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