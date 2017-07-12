«الأولمبي» في قمة الجاهزية قبل «الآسيوية»

صلاح سليمان (العين)

نجح منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، مساء أمس الأول، في الحصول على جرعة معنوية جيدة، بالفوز الودي على منتخب طاجيكستان 2/‏ 1 على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة في التجربة الودية الرابعة والأخيرة، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً في العين، بحثاً عن التأهل للبطولة التي تقام في الصين.

شهد المباراة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وسعيد عبيد الطنيجي نائب الرئيس، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد راشد الزعابي والدكتور خليفة الغفلي، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد، وأحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالوكالة.

وبعد نهاية المباراة، حرص مروان بن غليطة وأعضاء المجلس على الوجود في غرفة تغيير ملابس منتخبنا الوطني، وطالب ابن غليطة اللاعبين، ببذل جهد مضاعف في التصفيات مع الالتزام العالي خلال مباريات التصفيات الآسيوية، والتي ستقام على توقيتات متقاربة جداً، مؤكداً على ثقته الكبيرة في رجال الأبيض الأولمبي، وقدرتهم على صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأهل.

ويستهل منتخبنا الأولمبي برنامج التصفيات بمواجهة منتخب نيبال في الجولة الأولى، وذلك في الساعة السادسة و25 دقيقة مساء السبت المقبل، بينما يواجه منتخب لبنان منافسه الأوزبكي في المباراة الثانية في الساعة التاسعة و25 دقيقة من نفس اليوم، كما يلتقي الأبيض الأولمبي في المباراة الثانية منتخب لبنان يوم الاثنين المقبل، ويختتم منتخبنا التصفيات بلقاء نظيره الأوزبكي يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري.