«خليفة الإنسانية» تطلق حملة توزيع طرود غذائية في غزة

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أطلقت المؤسسة حملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة في محافظات قطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول في مؤسسة «خليفة الإنسانية»، أن المرحلة الأولى من الحملة، والتي انطلقت أمس الأول في قطاع غزة ستشمل كافة محافظات غزة الخمس، وسيستفيد منها على مدار الأيام القادمة ما يقارب أربعة وعشرين ألف أسرة محتاجة.

وأوضح أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا»، وأن ما تم توزيعه أمس الأول في محافظة خانيونس بداية انطلاقة الحملة التي ستغطي جميع محافظات غزة في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية سنوياً في فلسطين، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في مواجهة الظروف الصعبة والقاهرة وخاصة في شهر رمضان المبارك.

من جهته، أفاد مسؤول التوزيع في محافظة خانيونس بأن عملية التوزيع قد تمت في المحافظة بنجاح كبير من حيث التنظيم واختيار العائلات المستفيدة الذي تم بناء على مسح اجتماعي.