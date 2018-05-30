سويسرا.. مواصلة التألق

يحل منتخب سويسرا في مونديال روسيا بمعنويات عالية ورغبة جامحة للتواجد في الدور الثاني، بعدما كان حاضراً في النسخ الثلاث الماضية ونجح في التأهل إلى دور الـ 16 في مناسبتين منهما، حيث يأمل في إكمال مشواره بالتواجد الجيد والنتائج المرضية بالتأهل مجدداً، خصوصاً أن المنتخب السويسري يمتلك خبرات النهائيات؛ إذ شارك في المونديال 10 مرات سابقاً، وحقق نتائج جيدة، ويعد أحد المنتخبات الأوروبية المميزة التي لم تفز بالبطولة، غير أنها قدمت بطولات كبيرة، خصوصاً في بداية مشوار المونديال في ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، ويعول المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على مجموعة من اللاعبين يمزجون بين الخبرة وروح الشباب، ويتقدم أبرز هؤلاء اللاعبين كابتن المنتخب ستيفان ليشتي شتاينر وشاكيري ودزمايلي وشاكا، وتشارك سويسرا في المجموعة الخامسة رفقة البرازيل وكوستاريكا وصربيا.

وخاض المنتخب السويسري 10 مغامرات في كأس العالم سابقاً، وكانت أبرز نتائجه هي التواجد في ربع نهائي البطولة في ثلاث مناسبات أعوام 1934 و1938، بالإضافة إلى عام 1954، والتي كان يستضيف البطولة حينها، وتخلل هذه البطولة مشاركة سويسرا في مونديال 1950، غير أنه خرج من دور المجموعات، ومنذ عام 54 شارك المنتخب السويسري في بطولتي 62 و66 وخرج من الدور الأول، وغاب طويلاً عن النهائيات قبل أن يعود في عام 1994، ونجح في التأهل إلى دور الـ 16 حينها، وعاد للغياب مرة أخرى في نسختين للمشاركة في نسخة 2006، ويتأهل إلى دور الـ 16 وفي 2010 خرج من الدور الأول، وفي النسخة الماضية وُجد في دور الـ 16 أيضاً، ومن خلال جميع مشاركاته لعب المنتخب السويسري 33 مباراة في تاريخ كأس العالم، حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 مباريات وتلقى 16 هزيمة، سجل 45 هدفاً واستقبلت شباكه 59 هدفاً.

وتأهل المنتخب السويسري عن طريق الملحق المؤهل إلى كأس العالم، بعد أن حل وصيفاً في المجموعة التي ضمت البرتغال والمجر وجزر فاروه ولاتفيا وأندورا، ليواجه منتخب إيرلندا الشمالية في مباراتي الملحق، ويحقق الفوز بمباراة الذهاب بهدف دون مقابل، والتعادل بدون أهداف في الإياب ليتأهل مباشرة.