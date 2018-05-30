عاشق برشلونة يبعث رسالة لصلاح!

مونتفيديو (د ب أ)

أكد لويس سواريز، نجم هجوم منتخب أوروجواي، أنه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن احتمالية رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، معرباً عن سعادته بالوجود داخل النادي بطل الكرة الإسبانية، وقال أنا عاشق لبرشلونة مدينة ونادياً، وأتمنى أن اختتم حياتي الكروية بداخله. وقال سواريز في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية: لا أهتم بالشائعات، أنا سعيد مع ليو ميسي، نتبادل الأمنيات بالحظ الطيب كزملاء وأصدقاء.

وانضم سواريز إلى صفوف منتخب أوروجواي، الذي بدأ تدريباته منذ أسبوع استعداداً لمنافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بحضور 26 لاعباً ضمتهم القائمة الأولية للمدير الفني للفريق، أوسكار تاباريز. وانضم لمنتخب أوروجواي أيضاً كل من مدافع وقائد الفريق دييجو جودين والمهاجم ايدنسون كافاني اللذين حصلا على عطلة قصيرة بعد أن أنهيا موسهما الأوروبي.

وأوضح سواريز أن المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال هي نفسها التي تتصدر الترشيحات في كل مرة، وهي، البرازيل وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا، مشيراً إلى أن الأخيرة تملك جيلاً مميزاً من اللاعبين.

وأشار سواريز إلى أن بلجيكا تشارك في مونديال هذا العام، بنفس جيل اللاعبين الذي شارك في المونديال الأخير، وأنها أيضاً تملك حظوظها في الترشح للفوز باللقب.