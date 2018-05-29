بيرج: حققنا الجزء الأهم من أهدافنا

العين (الاتحاد)

اعتبر السويدي ماركوس بيرج، هداف العين، أن الفريق نجح في تحقيق الجزء الأهم من أهدافه بالفوز بلقبي دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، وقال: منذ بداية الموسم حددنا أهدافاً رئيسة، وهي المنافسة على لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، إلى جانب السعي للتقدم لأقصى مرحلة في دوري أبطال آسيا.

وتابع: بالنسبة لي شخصياً، احتجت بعض الوقت للتأقلم، نظراً للعب هنا للمرة الأولى، لكن الفريق بأكمله احتاج إلى الوقت لاكتمال المجموعة، حيث غاب العديد من اللاعبين، لكننا عرفنا كيف نحقق النتائج المطلوبة، ونبقى في دائرة المنافسة في الدور الأول، ثم عدنا بصورة أقوى، وتمسكنا بصدارة الترتيب منذ فوزنا على الوصل في مرحلة الإياب، بعد ذلك خضنا كل مباراة بالتركيز والإرادة نفسهما، ولم نترك أي أمر للمصادفة.

وأشار بيرج إلى أن العين أثبت على أرض الواقع أنه الفريق الأكثر ثباتاً بالمستوى، حيث لم يعرف الخسارة سوى مرة واحدة، وعرف كيف يحافظ على تركيزه الذهني بعد الخسارة أمام الشارقة، حينما عاد بقوة، وحقق فوزاً كبيراً على منافسه المباشرة الوحدة، وهي المباراة التي أرى أنها حددت الكثير من ملامح اللقب لاحقاً.

وختم اللاعب موضحاً أن جميع اللاعبين يستحقون الإشادة هذا الموسم، حيث قام كل لاعب بدوره على أكمل وجه، وضحى الكثيرون من أجل مصلحة الفريق، وهو ما يؤكد أن العين فريق كبير يسعى دائماً للمنافسة على الألقاب، حيث أكد مرة أخرى أن وجوده هنا قرار صب في مصلحته قبل خوض منافسات المونديال في روسيا.