الموسيقى تشتت الانتباه أثناء القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة أن الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة يمكن أن يكون له تأثير خطير على قدرتك على التركيز خاصة أثناء القيادة.

وقاس الباحثون بجامعة كوليدج لندن نشاط المخ أثناء تركيز المتطوعين على الأصوات الواردة من مكبرات الصوت، ووجدوا أن ردود فعلهم أبطأ ويعانون ضغطاً عقلياً أعلى عند النظر بعيداً عن المصدر السمعي الذين يركزون عليه.

وأوضح الباحثون أن تغيير اتجاه النظر بضعة درجات بعيدًا عن مصدر صوتي يمكن أن يكون له تأثير عميق على نشاط المخ، حيث تتوقع عقولنا بأن يكون الاتجاه الذي ننظر إليه وما نسمعه متوافقين.

وأضافت الدراسة أن هذا التأثير قد يكون أكثر حدة إذا كان الشخص يعاني بالفعل من الضغوط أو التوتر، أو كان من كبار السن أو من يعانون من ضعف السمع.

ولفتت الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني Dailymail إلى بعض المواقف الخاصة التي قد يمثل فيها هذا الأمر مشكلة التحدث أثناء القيادة مع شخص ما يجلس بجوارك أو ورائك، كما أن التنقل أثناء حركة المرور بالنسبة للمشاة يتأثر بصفة عامة بهذه القدرة على الاستماع من مكان غير الذي تنظر إليه.