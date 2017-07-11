فيلان ينقذان عجلاً من الغرق

القاهرة (الاتحاد)

شكّل فيلان فريق عمل رائعاً لإنقاذ عجل صغير سقط في إحدى البرك وصارع الغرق بمحاولة البقاء فوق مستوى المياه.. وفي رد فعل مثير لمساعدة العجل إثر سقوطه في بركة بإحدى حدائق الحيوان في كوريا الجنوبية، أسرع الفيلان إلى حافة المياه وبديا كما لو كانا يتواصلان مع بعضهما بعضاً بهدوء لوضع خطة لإخراج العجل.

وأومأ أحدهما للآخر كما لو كان يشير إلى المياه، ويطلب من الآخر الدخول فيها، ثم أسرع الفيلان بالدوران، ثم الدخول إلى البركة من الطرف الضحل واقتربا من العجل المرتعب. واستطاعا في غضون ثوانٍ الأمساك بالعجل الصغير بوسط المياه الضحلة وتحركا به حتى أمكنه السير وحده.

ووقع الحادث الرائع في حديقة حيوان غراند بارك في مدينة سول بكوريا الجنوبية، وأظهر الفيلان البالغان جهودهما كفريق عمل مذهل بعيداً عن مرأى الحراس. وأوضح موقع mirror أن هذا المقطع المدهش حصد نصف مليون مشاهدة تقريباً منذ تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.