إيفان هاشيك يعود من جديد لقيادة «الذئاب»

فيصل النقبي (الفجيرة)
أعلنت إدارة نادي الفجيرة عن تعاقدها مع المدرب التشيكي إيفان هاشيك لقيادة الفريق في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، وهي المرة الثانية التي يقود فيها المدرب التشيكي فريق الفجيرة، بعد أن قاد «الذئاب» في موسم 2014 - 2015 بعد إقالة الإدارة للعراقي عبدالوهاب عبدالقادر وقتها.
وسبق لهاشيك أن درب شباب الأهلي دبي والإمارات في مواسم سابقة، حيث تولى تدريب الأهلي لفترتين.
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وتوجه قانون بالشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على متابعته الدائمة وتوجيهاته المستمرة، والتي أثمرت عن صعود الفريق لدوري المحترفين، مؤكداً أن توجيهات سموه ترتكز دائماً على اختيار العناصر المناسبة لتمثيل الفريق، سواء كلاعبين أو كجهاز فني وإداري وغيره.
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