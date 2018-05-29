إيفان هاشيك يعود من جديد لقيادة «الذئاب»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلنت إدارة نادي الفجيرة عن تعاقدها مع المدرب التشيكي إيفان هاشيك لقيادة الفريق في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، وهي المرة الثانية التي يقود فيها المدرب التشيكي فريق الفجيرة، بعد أن قاد «الذئاب» في موسم 2014 - 2015 بعد إقالة الإدارة للعراقي عبدالوهاب عبدالقادر وقتها.

وسبق لهاشيك أن درب شباب الأهلي دبي والإمارات في مواسم سابقة، حيث تولى تدريب الأهلي لفترتين.

وأكد عبدالله بن قانون النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي، أن المدرب هاشيك يعتبر من الخيارات المناسبة للفريق ولقيادته في تحقيق هدف البقاء الموسم المقبل، حيث يمتاز بمعرفة الدوري الإماراتي بشكل جيد، بالإضافة لمتابعته الدائمة لكل اللاعبين، حيث سبق له تولي قيادة أندية كثيرة في الدولة وحقق معها نتائج رائعة، كما أنه أسهم في إبقاء الفريق في دوري المحترفين في موسمه التدريبي الأول مع النادي.

وتوجه قانون بالشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على متابعته الدائمة وتوجيهاته المستمرة، والتي أثمرت عن صعود الفريق لدوري المحترفين، مؤكداً أن توجيهات سموه ترتكز دائماً على اختيار العناصر المناسبة لتمثيل الفريق، سواء كلاعبين أو كجهاز فني وإداري وغيره.

من جانبه، عبر المدرب التشيكي هاشيك عن سعادته بالعودة لتدريب الفجيرة، مشيداً بنهج الإدارة، وعلى رأسها، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي في دعم الفريق واختيار افضل العناصر، مشيراً إلى أنه سيعمل على ظهور مختلف لـ«الذئاب»، شكلاً ومضموناً في الموسم المقبل.