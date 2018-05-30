يورتشيتش مدرب «السماوي» الـ 13 مع العودة لـ «الخليج العربي»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

لجأت شركة بني ياس لكرة القدم إلى المدرسة الكرواتية لخوض تحدي الظهور مجدداً في دوري الخليج العربي، معلنة التعاقد مع المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، والذي بات المدرب رقم 13، الذي يقود «السماوي» في عهد الاحتراف.

وسبق ليورتشيتش تسطير العديد من الإنجازات اللافتة لاعباً في صفوف منتخب بلاده بمونديال 1998، ثم مدرباً للعديد من الأندية، يتقدمها نادي دينامو زغرب، الذي قاده إلى تسطير العديد من الإنجازات اللافتة على الصعد المحلية والأوروبية، قبل أن يتوجه إلى السعودية ليقود منتخبات الفئات العمرية وآخرها المنتخب الرديف في بطولة كأس الخليج الأخيرة، ثم نادي النصر السعودي منتصف الموسم المنصرم. ورحب الدكتور سالم جريب الحارثي بالكرواتي يورتشيتش، معرباً عن ثقته بأن يحقق المدير الفني الجديد كافة الأهداف المنشودة منه الموسم المقبل، بناء على تحليل عميق للسيرة الذاتية للمدرب الذي وجد فيه النادي أنه الرجل المناسب للمرحلة المقبلة.

وقال الحارثي: «المفاوضات مع يورتشيتش بدأت منذ عشرة أيام، واستمرت في خضم وجود أخبار كثيفة عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وضعتنا على مقربة من العديد من المدربين، علماً أننا سبق لنا نفي المفاوضات مع المدرب يوم السابع من شهر مايو الحالي لأنه فعلاً لم يكن ضمن الأسماء المرشحة».

وأضاف الحارثي: «بالنسبة للمدرب الإسباني كانيدا فقد كان ضمن الأسماء المرشحة للتعاقد معه، لكن تم التغاضي عنه بعدما لمسنا أن إنجازات الكرواتي يورتشيتش تفوقه بكثير».