طبيبة كيندل جينر تحذر من خطأ شائع

ترجمة: عزة يوسف

يعاني كثير من الرجال والنساء انتشار البثور والحبوب في منطقة الظهر، وينصحهم الأطباء بمعالجة هذه الحالة، الأكثر انتشارًا بين النساء، باستخدام المضادات الحيوية أو تغيير النظام الغذائي.. كريستي كيد طبية الأمراض الجلدية لكيندل جينر ترى أنه يمكن التخلص من تلك البثور ببساطة بتعلم الطريقة الصحيحة للاستحمام، حيث تؤكد أن غالبيتنا نرتكب خطأ أثناء الاستحمام يؤدي لظهور تلك المشكلة.

وصرحت كريستي لموقع Dailymail أنه على الرغم من أن هذه البثور يمكن أن تنتج بسبب اضطرابات الهرمونات، إلا أن من الأسباب الشائعة لظهورها هو الطريقة التي نغسل بها شعرنا وأجسامنا، فمعظمنا نغسل شعرنا بـ «الشامبو» ثم نضع البلسم المرطب ونتركه لعدة دقائق على الشعر وأثناء ذلك نغسل أجسامنا، وأخيراً يتم غسل الشعر لينساب البلسم على الجسم.

وتحذر كريستي من أن هذه الطريقة تترك الجسم مغطى ببقايا زيتية مما يسبب تكاثر البكتريا على الجلد وتتكون البثور الملتهبة حمراء، ولذلك توصي بغسل الشعر أولاً ثم تنظيف الجسم تمامًا.