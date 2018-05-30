إسماعيل مطر ضمن القائمة الموسعة لـ «الأبيض» قبل كأس آسيا

معتز الشامي (دبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، على اختيار 35 لاعباً للتركيز على تحضيرهم خلال فترات التجمع المقبلة للمنتخب الوطني، والتي ستنطلق أول أغسطس المقبل بمعسكر خارجي لمدة 17 يوماً بالنمسا، يشهد أداء 3 مباريات مع أندية محلية هناك، ثم مباراة واحدة دولية مع أحد المنتخبات الأقل من المستوى المتوسط لتجهيز عناصر الأبيض.

وأعد زاكيروني قائمة تضم 50 لاعباً، بينهم العناصر الدولية كافة، بالإضافة للعناصر التي سبق وقام بضمها خلال التجمعات الثلاثة التي دخلها «الأبيض»، ومن بينها كأس الخليج بالكويت أواخر ديسمبر الماضي.

وسيكون التركيز على الأسماء صاحبة الخبرات الدولية ضمن القائمة الثانية المصغرة، والتي ستكون قوامها من 30 إلى 35 لاعباً، بحسب خطة الجهاز الفني لمنتخبنا، وعلمت «الاتحاد» أن النجم إسماعيل مطر لاعب الوحدة سيكون من بين هؤلاء اللاعبين، بصفته لاعب صاحب خبرة وقائداً داخل الملعب وخارجه، وينتظر أن يكون له دور خلال التجمعات المقبلة للمنتخب، وإلى جانبه أيضاً حمدان الكمالي مدافع الوحدة والمنتخب، أما حراس المرمى فقد وضع الجهاز الفني 5 أسماء تحت المجهر، منهم 3 حراس أساسيين وهم علي خصيف، خالد عيسى، ماجد ناصر، وينضم إليهم محمد الشامسي وسلطان المنذري.

وكان مطر قد خرج من حسابات الجهاز الفني خلال التجمعات الأخيرة، لأسباب عدة، أبرزها تعرض اللاعب للإصابات، فضلاً عن عدم اكتمال جاهزيته الفنية، غير أن زاكيروني أبدى اهتمامه بضرورة منح الفرصة لمطر خلال قادم التجمعات للوقوف على مدى جاهزيته، ليكون ضمن العناصر المرشحة لدخول القائمة النهائية للبطولة نفسها.