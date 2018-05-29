16 فريقاً في «إيكاد الصناعية»

أبوظبي (وام)

انطلقت في مدينة «إيكاد الصناعية» بأبوظبي فعاليات البطولة الرمضانية الـ 14 للعمال التي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي ويتنافس 8 في كرة قدم و8 في الكرة الطائرة من عمال المدينة.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن البطولة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع، وتطبيقاً لاستراتيجية نشر الثقافة الأمنية، وتحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي. وأكد العفاري حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الاجتماعية في عام زايد، تعزيزاً لقيم الحكمة وبناء الإنسان، وترسيخ العادات الإيجابية التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن البطولة تقام سنوياً بهدف إبراز الصورة الحضارية المتميزة لوحدة الصف والتعايش الإيجابي بين الثقافات متعددة الأطياف والتلاحم والترابط بين أفراد المجتمع.

حضر الافتتاح المقدم عبد الله الحارثي رئيس قسم الشرطة المجتمعية في المناطق الخارجية والرائد وليد حسين، والنقيب محمد الساعدي مدير فرع الشرطة المجتمعية في مركز مصفح، وعبد الله الكعبي ممثل من مدينة إيكاد العمالية.