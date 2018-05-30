حشر بن مكتوم: بعض الأندية تعادي التنس

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، أن الاتحاد ومنذ تأسيسه سعى لتطوير اللعبة ودفع الكثيرين لممارستها، لكن جهود الاتحاد في التطوير اصطدمت بواقع صعب وهو أن مسؤولي الرياضة لا يهتمون إلا بكرة القدم فقط، وهذا شأن خليجي وعربي بوجه عام.

وكان اتحاد التنس قد نظم حفلاً لتكريم الفائزين وأصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري التنس وبطولات التصنيف للموسم الرياضي 2017-2018، أمس الأول، وذلك ضمن ختام فعاليات وأنشطة الموسم.

ويأتي هذا الحفل الختامي لموسم حافل بالبطولات الناجحة التي نظمها الاتحاد هذا الموسم، وعلى رأسها بطولة الدوري العام للفرق، والتي كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الاتحاد، الذي سعى لإعادة هذه البطولات إلى الحياة مجدداً بعدما توقفت لفترة كبيرة سابقاً.

وقال الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، على هامش الاحتفال: للأسف المسؤولون عن الرياضة لا يهتمون بغير الكرة، بل إن بعض مسؤولي الأندية يعادون رياضة التنس على وجه الخصوص، ويشعرون وكأنها منافس لهم وليست رياضة مهمة يحبها الكثيرون ويتابعها الجمهور الرياضي بشكل كبير.