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بمشاركة أسطورة الجولف جاري بلاير

«أبوظبي الرياضي» يستعرض الدبلوماسية الرياضية في حلقة شبابية
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تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس أبوظبي الرياضي، مساء أمس الأول بمقره، الدبلوماسية الرياضية في حلقة شبابية، نظمها بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بمشاركة كبيرة من نجوم رياضة أبوظبي والإمارات بمختلف الألعاب.

حضر الحلقة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأسطورة الجولف العالمي جاري بلاير، والدكتور نوال الحوسني نائب رئيس أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وجمع كبير من قيادات الرياضة والدبلوماسية الإماراتية.

وتابع الحضور في بداية الحلقة فيديو عن مجلس أبوظبي الرياضي، بعدها ألقى عارف العواني كلمة أكد خلالها على الدور البارز الذي تلعبه الرياضة في تعزيز التقارب والتواصل الرياضي مع كافة شعوب العالم، باعتبارها رسالة سلام سامية ترسخ المبادئ والتنافس الحضاري وتعزز دور الملتقيات الهادفة.

وتابع العواني: الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها المجلس على مدار السنة، تعكس في بداية الأمر حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم السخي لنجاح مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى، ودورها الريادي في جعل الرياضة إحدى أوليات الدولة، باعتبارها من القطاعات الداعمة للتطور الحضاري والثقافي للبلدان، مضيفاً: الفعاليات الرياضية العالمية تعكس رسالة السلام الإماراتية لشعوب العالم واهتمامها الكبير، بمشاركة نجوم العالم وصناع القرار والقيادات، حتى غدت أبوظبي ملتقى للأبطال، ما يدعم نشر ثقافة الإمارات والتعريف بنهجها وخططها الحكيمة ومعالمها الثقافية والسياحية والتاريخية.

وأضاف: الفعاليات الرياضية المجتمعية تلعب دوراً كبيراً في عكس حالة التعايش بسلام ومحبة بين جميع الجنسيات على أرض الإمارات وتعزز المفاهيم الإيجابية، موضحاً أن مجلس أبوظبي الرياضي حقق عوائد اقتصادية وإعلامية لافتة وكبيرة من خلال استضافة الفعاليات الرياضية في عام 2017، حيث بلغت القيمة الاقتصادية 545.5 مليون دولار، فيما كانت القيمة الإعلامية 173.2 مليون دولار، مشيراً إلى العديد من الأمثلة الناجحة للدبلوماسية الرياضية الإماراتية، مثل الفعاليات الرياضية التي تقام بشعار الإمارات خارج الدولة، ومنها «كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، سباقات القدرة العالمية»، بجانب الحضور البارز لاستضافة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 وكأس آسيا 2019. ... المزيد
     
 

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