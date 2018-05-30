«أبوظبي الرياضي» يستعرض الدبلوماسية الرياضية في حلقة شبابية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس أبوظبي الرياضي، مساء أمس الأول بمقره، الدبلوماسية الرياضية في حلقة شبابية، نظمها بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بمشاركة كبيرة من نجوم رياضة أبوظبي والإمارات بمختلف الألعاب.

حضر الحلقة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأسطورة الجولف العالمي جاري بلاير، والدكتور نوال الحوسني نائب رئيس أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وجمع كبير من قيادات الرياضة والدبلوماسية الإماراتية.

وتابع الحضور في بداية الحلقة فيديو عن مجلس أبوظبي الرياضي، بعدها ألقى عارف العواني كلمة أكد خلالها على الدور البارز الذي تلعبه الرياضة في تعزيز التقارب والتواصل الرياضي مع كافة شعوب العالم، باعتبارها رسالة سلام سامية ترسخ المبادئ والتنافس الحضاري وتعزز دور الملتقيات الهادفة.

وتابع العواني: الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها المجلس على مدار السنة، تعكس في بداية الأمر حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم السخي لنجاح مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى، ودورها الريادي في جعل الرياضة إحدى أوليات الدولة، باعتبارها من القطاعات الداعمة للتطور الحضاري والثقافي للبلدان، مضيفاً: الفعاليات الرياضية العالمية تعكس رسالة السلام الإماراتية لشعوب العالم واهتمامها الكبير، بمشاركة نجوم العالم وصناع القرار والقيادات، حتى غدت أبوظبي ملتقى للأبطال، ما يدعم نشر ثقافة الإمارات والتعريف بنهجها وخططها الحكيمة ومعالمها الثقافية والسياحية والتاريخية.