29 هدفاً في اليوم الثاني عشر

عجمان (الاتحاد)

شهدت مباريات اليوم الثاني عشر لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، غزارة تهديفية بلغت 29 هدفاً في 7 مباريات بفئة الكبار لحساب المجموعتين الأولي والثانية، حيث فاز فريق الحجل للتأمين علي الكويتي 3/‏‏ 2، وفاز أست اسبوت على الغزالي بهدف، واختتمت منافسات فئة الكبار بفوز دي سي بويز على فريق سبورت فور أول بهدفين.

وعلى صعيد منافسات ربع النهائي لفئة الصغار، والتي كانت قوية ومثيرة، حيث فاز «قروب 65» على «نجوم عجمان» 3 /‏‏ 2، وفاز البركان على الاتحاد 7-1، في مباراة سيطر عليها أبطال البركان، واختتمت مباريات ربع النهائي لفئة الصغار بمباراة العميد وبورتو، والتي فاز بها العميد 4 /‏‏ 1، ليتأهل إلى نصف النهائي فريق قروب 65، الذي يواجه فريق المرحوم أحمد الوسيم، ويلعب فريق البركان مع العميد وتقام المباراتين اليوم. وأسفرت قرعة ربع النهائي للكبار عن مواجهات تجمع فريق الدون وودي سي بويز، بينما يلتقي سبورت فور أول والكويتي، ويواجه حواء فاكتوري نظيره است اسبوت، ويلعب بزلنيك العقارية مع فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي.