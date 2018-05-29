الوحدات إلى نهائي طائرة الأردن

دبي (الاتحاد)

تأهل فريق الوحدات إلى المباراة النهائية لبطولة الكرة الطائرة، التي ستقام غداً ضمن دورة ند الشبا المقامة حالياً بقاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان، بعد فوزه على فريق العودة بنتيجة 3-0، ويتصدر قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة والفوز بجميع مبارياته، ويلتقي الوحدات مع الفائز من مباراة وادي موسى والكرمل، في المجموعة الثانية، بينما يواجه الخاسر منهما فريق شباب الحسين وصيف المجموعة الأولى على المركزين الثالث والرابع، وكان شباب الحسين قد فاز على فريق عيرا بنتيجة 3-1.

وفاز الكرمل ووادي موسى بنتيجة 3- 0 في مباراتي الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث فاز الكرمل على المهندسين 15- 12 و15- 11 و15- 13، وفاز وادي موسى على مليح 15- 8 و15- 5 و15- 7، وبذلك يتصدرا فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكل منهما، والمواجهة بينهما على بطاقة التأهل للنهائي، بينما ظل رصيد فريقي المهندسين ومليح خاوياً من النقاط.