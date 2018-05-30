دبي (الاتحاد)

حقق فريق النيابة العامة لسلة الكراسي المتحركة الفوز الثاني على التوالي، على حساب فريق شرطة دبي بنتيجة 18- 16، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في مواجهة قوية ومثيرة، خطفها النيابة قبل أن يدرك الشرطة التعادل، وفي المباراة الثانية، فاز فريق بلدية دبي على هيئة الطرق والمواصلات، بنتيجة 63 - 20، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على فريق جمعية الاتحاد 46 - 8، ضمن المجموعة الأولى بعدما أنهى الفترة الأولى بالتقدم 22-6، ولم يسجل جمعية الاتحاد سوى نقطتين فقط في الفترة الثانية لتنتهي 46-8. وفي المباراة الرابعة والأخيرة من اليوم الثاني، حقق فريق دبي لخدمات الإسعاف الفوز بنتيجة 20-14، في أول ظهور له في البطولة ضمن المجموعة الثانية، فيما كانت الخسارة الثانية لفريق صحة دبي.