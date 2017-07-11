«النباتات المبرعمة» تقلل السكتات القلبية

أبوظبي (الاتحاد)

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أهمية تناول النباتات المبرعمة، كالقمح وأنواع أخرى من الحبوب والكثير من البقوليات، حيث ثبت بالفعل أن تناول براعم النباتات تتميز بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة، وبراعم النباتات تدخل في النظام الغذائي للكثيرين من الأشخاص، خاصة أنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية بالمقارنة بالوجبات السريعة الأخرى، كما أنه مصدر رائع لفيتامين K وفيتامين C وغنية بالألياف وبعد العناصر المعدنية الأخرى، كما أنها مصدر رائع للبروتين والمواد المضادة للأكسدة، كما تعتبر مهمة لعلاج كثير من الأمراض، وهذا ما يؤكده العلم الحديث عبر دراسات تقدم بعض فوائدها وتحذر من آثارها الجانبية.

فوائد البراعم

◆ إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فالبراعم تعتبر من أهم الأطعمة التي تساعد على ذلك، حيث تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ما يساعدك في التحكم في وزن الجسم.

◆ قم بدمج البراعم في نظامك الغذائي، فهي تشكل مصدراً رائعاً جداً للبروتينات والمواد والعناصر المغذية اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الجسم بشكل عام.