حورية تخطف الأضواء في كرة الصالات

دبي (الاتحاد)

عبرت حورية الظاهري مدربة فريق مياه دماني، عن شعورها بالفخر لكونها أول امرأة تخوض هذه التجربة في الإمارات وفي الدول العربية بشكل عام، وقالت: التدريب في كرة القدم حكر على الرجال، لكني أسعى أن أثبت أن المرأة قادرة على اقتحام هذا المجال والنجاح فيه، خاصة أني أملك تجربة طويلة في اللعبة كلاعبة، وتلقيت العديد من الدورات في كرة القدم ومنها كرة قدم الصالات. ودخلت حورية في سجل الدورة كأول مدربة تقود فريق في دورة ند الشبا، مثلما كانت أول مدربة إماراتية وخليجية محترفة تحصل على رخصة المدربين المحترفين من الدرجة الأولى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2014.

بدأت الظاهري مشوارها في نادي أبوظبي الرياضي، ومنتخب السيدات، وحصلت على لقب أفضل حارسة 3 مرات، الأمر الذي شجعها على مواصلة المسيرة، وانتقلت إلى مجال التدريب، بفضل التحفيز والتشجيع من بعض الأفراد والمؤسسات في الدولة، وكانت البداية مع الفريق الأول للسيدات بنادي الوحدة، وتم ترشيحها مؤخراً مديراً فنياً للكرة النسائية لجميع المراحل السنية في قلعة الوحدة، وانضمت حورية للجهاز الفني لمنتخب السيدات عام 2015، للعمل كمساعدة للمدرب التونسي سمير الأندلسي، وتتطلع المدربة الإماراتية لتحقيق مزيد من النجاحات في أول ظهور لها مع فريق دماني في الدورة. وأضافت في أول ظهور لها في دورة ند الشبا: «قدمنا مباراة جيدة، واستطعنا مجاراة فريق العاصفة رغم أنها المرة الأولى التي أدرب فيها في بطولة كرة قدم للصالات، وأمامنا مباراة مهمة أمام شرطة دبي».