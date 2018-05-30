البحري يسقط حامل اللقب بـ «نيران صديقة»

رضا سليم (دبي)

ضربت المفاجآت الجولة الأولى من منافسات كرة القدم للصالات ضمن دورة ند الشبا الرياضية، المقامة حالياً بمجمع ند الشبا الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وشهدت الجولة الأولى التي انطلقت أمس الأول 19 هدفاً في 3 مباريات.

كانت أولى المفاجآت سقوط فريق «الطاهر» بطل النسخة الماضية أمام البحري، بعدما خسر أمام 1-2، في مباراة متكافئة فنياً بين الفريقين، حيث افتتح حمد الشامسي التسجيل للبحري، ونجح عبد الله الخمري في تحقيق التعادل لفريق الطاهر، إلا أن الثواني الأخيرة من المباراة كانت قاسية على فريق الطاهر بعدما سجل لاعبه أحمد عبدالله أفضل لاعب في النسخة الماضية، هدفاً بالخطأ في مرماه، وأهدي فوزاً ثميناً للبحري، وضعه على قمة المجموعة الثالثة من الجولة الأولى.

وكانت المفاجأة الثانية، تعرض الإمبراطور لخسارة قاسية أمام فريق أم كي اس بخماسية، ليكشف أم كي اس عن أوراقه مبكراً بالعرض القوي والأداء المميز للاعبيه، فيما أفلت فريق العاصفة من فخ فريق مياه دماني وعبره بأمان، بعدما فاز عليه 6 - 5، ليتصدر العاصفة المجموعة الأولى حتى إشعار آخر.

ويشهد اليوم الثالث من البطولة اليوم، 3 مباريات تجمع الأولى بين فريقي إنذار مع البحري، في المجموعة الثالثة، فيما يلتقي ليدر سبورت مع سبورت فور أوول بالمجموعة الرابعة، وتجمع المباراة الثالثة بين العاصفة وشرطة دبي في المجموعة الأولى، ويختتم الدور الأول غداً بـ3 مباريات، حيث يلتقي الإمبراطور مع الإمارات للسياقة ضمن المجموعة الثانية، والطاهر مع إنذار في المجموعة الثالثة وفهود زعبيل مع ليدر سبورت في المجموعة الرابعة. وفي مواجهة العاصفة ومياه دماني، نجح الأخير الذي تقوده المدربة حورية الظاهري، في التسجيل مبكراً عبرطريق أحمد سليمان، وضغط العاصفة بكل خطوطه حتى أدرك هدف التعادل عن طريق محمد عبيد، وهو اللاعب نفسه الذي وضع العاصفة في المقدمة، 2-1، إلا أن مياه دماني عاد وسجل التعادل عن طريق علي عبيد.

ومنح البرازيلي، ليوناردو داروسا، فريقه التقدم مجدداً، بإضافة هدفين، إلا أن دماني قلص الفارق في وقت مبكر من الشوط الثاني من عن طريق البرازيلي، مانويل ماريو، لتصل النتيجة إلى 4-3، وسجل ماركو بيرك الهدف الخامس للعاصفة، لكن ظهور مانويل ماريو لاعب مياه دماني في الصورة، أنقذ فريقه، حيث سجل هدفاً رائعاً، وقلص الفارق إلى هدف 5-4، ولم تتوقف الأهداف عن هذا الحد بل سجل أيضا البرازيلي دانييل داروسا الهدف السادس للعاصفة، ويرد منافسه بالهدف الخامس، إلا أن الوقت لم يسعفه لتعديل النتيجة ويخسر بفارق هدف.

وفي المباراة الثانية، قدم «أم كي إس» أوراق اعتماده مبكراً، بعدما اكتسح الإمبراطور بنتيجة خمسة أهداف دون رد.