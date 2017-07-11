نظام غذائي متكامل لمراحل النساء العمرية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ليس غريباً أن تتغير عاداتنا الغذائية وتفضيلاتنا واهتماماتنا مع تغير مراحلنا العمرية، وينطبق الأمر ذاته على احتياجاتنا الغذائية التي يمكن أن تتبدل مع المحافظة على المبادئ الأساسية في الاعتماد على الغذاء الصحي، حيث يساعدنا اتباع نظام غذائي يوازن بين مختلف أنواع الأطعمة الصحية، على التمتع بصحة جيدة، والظهور بأفضل حالاتنا على الدوام.

في هذا السياق، تقدم ريهام شمس الدين، اختصاصية تغذية علاجية، ومديرة مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية والطعام الصحي، مجموعة من النصائح للنساء في جميع المراحل العمرية:

وجبة الفطور

تقول ريهام شمس الدين: يجب أن تدرك المرأة أن إهمال وجبة الإفطار والاستعاضة عنها بتناول المأكولات السريعة التي تحتوي نسباً عالية من الأملاح والدهون والسكريات، يمكن أن يتسبب في انخفاض مخزون الألياف، خاصة أن كمية الألياف التي تُنصح المرأة بتناولها يومياً لا تقل عن 25 جراماً، ويمكن الحصول عليها بسهولة بالاعتماد على منتجات الحبوب الكاملة مثل الباستا المُحضرة من الدقيق الكامل، والأرز والخبز الكامل. كما يمكن استبدال البطاطا العادية بالبطاطا الحلوة التي تحتوي على كميات أكبر من الألياف، وتعتبر الفواكه والخضراوات مصدراً غنياً بالألياف، خاصة تلك التي يمكن تناول قشورها. وتكمن أهمية هذه الأغذية الغنية بالألياف، والتي تحتوي على نسب منخفضة من الأملاح والسكريات والدهون، في قدرتها على الوقاية من الإمساك وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.