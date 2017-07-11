«9» مبادئ أساسية للغذاء الصحي

خورشيد حرفوش (القاهرة)

لا يختلف اثنان حول أهمية الغذاء الصحي المتوازن للطفل في مراحله العمرية الأولى، وذلك لحاجة وضرورة الغذاء للنمو وبناء واكتمال نضج الأعضاء، فضلاً عن أهميته لبناء منظومة المناعة الطبيعية التي تقي من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ويمد الطفل بمصادر الطاقة اللازمة للحيوية والنشاط والقوة، كما يضمن الغذاء الجيد تأدية أعضاء الجسم لوظائفها المختلفة بالطرق السليمة والصحية، ومن هنا، فإن غذاء الطفل يجب أن يكون متنوعاً بحيث يحتوي على مختلف العناصر الغذائيّة التي يحتاج إليها. هذا إلى جانب تحسين أداء الأطفال العقلي والإدراكي.

الدكتورة أماني كامل، اختصاصية التغذية، تحدد 9 مبادئ أساسية يجب توافرها في الغذاء الأمثل للطفل، وهي:

1 - لكل «قضمة» طعام أهميتها

لا يجدي ما يتناوله الطفل من أطعمة غير مغذية، خاصة أن شهية الطفل محدودة في سنواته الأولى، وكذلك ذائقته، لذا يجدر بالأم أن تحرص على عدم إعطائه طعاماً غير مفيد. كأن تتيح له دائماً البسكويت المسكر بأنواعه، أو الكيك، والحلوى على حساب البسكويت المصنوع من الدقيق الأسمر، أو تحرمه من العصائر الطازجة التي تحتوي على فيتامينات ومعادن داعمة لغذاء الطفل.