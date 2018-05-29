3 بطولات في نادي مسافي

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتح سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي الفعاليات الرياضية الخاصة بشهر رمضان، حيث تشتمل على الشطرنج والبلياردو وكرة الطاولة، إلى جانب أنشطة ثقافية.

وقال سعيد المزروعي، المدير التنفيذي للنادي، إن حرص سعيد حمود المحرزي على دعم فكرة إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة في شهر رمضان يعكس التقدير لأهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق طموحات الشباب والوصول إلى كل ما يمكن أن يحقق التطلعات المرجوة من خلال الأمسيات الرياضية التي تعزز دور النادي الشامل، خصوصاً إثر التجاوب الكبير مع الفعاليات من شباب المنطقة.

وأضاف: نسعى في النادي لدعم الفعاليات التي تعكس دور النادي في نشر الوعي والمعرفة والبرامج الرياضية التي تعزز دورنا الإيجابي في التفاعل مع رغبات الفئات العمرية المختلفة ومساعدتهم على قضاء أوقات الفراغ في الأمور الإيجابية وغرس قيم الوعي وحب الوطن والمساهمة في كل ما يمكن أن يعزز تطوره ونهضته ورفعته.

وأشار المزروعي إلى أن التجاوب الكبير من الكبار والشباب مع المسابقات والرغبة الإيجابية في الاستفادة من البرامج الرياضية التي يوفرها النادي والمسابقات المختلفة، وقال: إدارة النادي رصدت الجوائز القيمة للفائزين في الفعاليات مع اقتراب المنافسات من خط النهاية في مقر النادي بالرغبة الكبيرة في الوصول إلى درجة النجاح المطلوبة.