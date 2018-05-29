نصف نهائي «صالات الشارقة» الليلة

عماد النمر (الشارقة)

تقام اليوم مباراتا نصف نهائي بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات، في نسختها الثالثة التي تقام بصالة نادي الشارقة، حيث يلتقي فريق شرطة الشارقة مع الإمبراطور، فيما يقابل فري إس دي آي مع إنذار، على أن تختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية بعد غدٍ الجمعة.

وتقام اليوم مباريات تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي الإمبراطور وإنذار، وتختتم منافسات تحت 14 سنة بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين فريق ريتش تارجت مع سبورت فور أوول، فيما تشهد الثانية مواجهة ناشئة واسط مع بركان. وأعرب راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، عن سعادته بما وصلت إليه البطولة من نجاح في نسختها الثالثة، موضحاً أن منافسات هذا العام اتسمت بمستويات عالية، خاصة مع دخول فرق قوية للمرة الأولى أحدثت فارقاً كبيراً منها شرطة الشارقة وإس دي آي وإنذار، وهم من استطاعوا الوصول لنصف النهائي إلى جانب حامل اللقب فريق الإمبراطور، وهذا يعني قوة هذه الفرق التي أطاحت بالمنافسين أصحاب الخبرات في البطولة.

وأضاف: نأمل أن نرى بطلاً جديداً للنسخة الثالثة، حيث المؤشرات تقود إلى أن ذلك سيحدث، وتقدم العوبد بالشكر إلى اللجان العاملة وإلى الفرق التي شاركت وساهمت في إنجاح البطولة.