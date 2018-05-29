الرمس يكرم البطل العالمي الغيص

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرم المقدم فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، البطل العالمي فيصل الغيص من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال «البنج بريس» التي أقيمت في فنلندا، وتابع الغيص دورة عام زايد الرياضية في النادي وحظي باستقبال من مسؤوليه والجماهير التي كانت حاضرة في الملعب الرئيس لمتابعة مباريات بطولة كرة القدم الرمضانية. ​

وقال المقدم فهد عبد الله بن جمعة، إن الغيص اجتهد وثابر لبلوغ المركز الأول وسط منافسة قوية للغاية مع أبطال العالم في فنلندا، ويستحق الوصول إلى منصة التتويج لكونه يمثل الدولة في المحفل العالمي، وقام بدوره المشرف في رفع العلم خلال المشهد المثير رغم الأجواء الكبيرة من المنافسات بين المشاركين، موضحاً أن مبادرة النادي بتكريم الغيص هي أقل شيء على الدور الإيجابي الذي قام به في بطولة العالم. ​

وعبر الغيص عن تقديره لمبادرة النادي بتكريمه في فعاليات غالية على قلوب الجميع وسط أجواء منافسات دورة عام زايد الرياضية بالنادي، موضحاً أن التميز الكبير الذي رافق الفعاليات يؤكد القدرات العالية لأبناء نادي الرمس والكفاءة الكبيرة في التنظيم والاستضافة. ​

وعلى صعيد منافسات كرة القدم، فقد شهدت تأهل البوقرانا وشامس بن علي إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية رغم خسارة الأخير 1-2، في حين خرج الشباب ونجم الخليج من السباق رغم فوز الأول على الثاني بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتتواصل مباريات البطولة مساء اليوم بلقائي المرحوم سعيد العولقي ومستشفى خليفة، والمهندس للحدائق وشباب الرمس في المجموعة الرابعة.