الإمارات «أ» يواجه رويال «ب»

أبوظبي (الاتحاد)

تقام اليوم مباراتا نصف نهائي بطولة سباعيات كرة القدم للسيدات، حيث يلتقي منتخب الإمارات للسيدات «أ» مع فريق رويال «ب» في المباراة الأولى، ويواجه فريق رويال «أ» فريق سما للخيم في المباراة الثانية، على أن تختتم البطولة غدا بمواجهتين، حيث يلعب الخاسران على المركز الثالث والرابع، ويلتقي الفائزان في مباراة النهائي.

وتقام البطولة تحت إشراف لجنة كرة قدم السيدات، وبالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي تشارك فيها 9 فرق قسمت إلى 3 مجموعات وهي منتخب الإمارات للسيدات «أ» و«ب» وفريق رويال «أ» و«ب»، وفريق المدفعجية، وسما للخيم، وفريق بلدية الظفرة، وفريق وريجنال اسبورت، وفريق شامبيون. وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني، والتي أقيمت أمس الأول على الصالة الرياضية بنادي ضباط القوات السملحة، عن تعادل منتخب الإمارات «أ» مع فريق رويال «أ» وفوز فريق رويال «ب» على منتخب الإمارات «ب» وتعادل فريق سما للخيم على فريق بلدية الظفرة، وكان يوم أمس راحة للفرق.

وبهذه النتائج، تأهل فريق رويال «أ» ورويال «ب»، وفريق سما للخيم بصدارة المجموعات الثلاث، ومنتخب الإمارات «أ» أفضل ثان.