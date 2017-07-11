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زيادة عدد المتابعين دليل نجاحهن

«تجارة إنستغرام».. أحلام تتحقق بأقل التكاليف
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تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

ترى بعض التاجرات أن الخبرة ضرورية في مشاريعهن التجارية، لكن الأهم من ذلك هو وجود أرضية تخدم تلك المشاريع وتروج لها، ولذلك وجدت الكثير من التاجرات أن أقرب وسيلة للربح وترويج مشاريعهن تأتي من خلال «إنستغرام» لترويج بضاعتهن بأقل تكلفة، وبالفعل ساهم ذلك في أن يحول الأيادي الناعمة إلى محفظة أموال، ليحققن أحلامهن الكبيرة بإمكانات أقل ما يقال عنها إنها صغيرة ولكن أرقام المتابعة الضخمة في حسابات «إنستغرام» تشهد على نجاحهن.

ترويج

ومع توسع وزيادة حسابات المشاريع التجارية في إنستغرام تنوعت الكثير من تلك المشاريع للتاجرات، والتي أصبحت النافذة الأولى لانطلاقهن نحو عالم المال والأعمال، ما ساهم بعد ذلك بفتح محال خاصة بهن، نتيجة إقبال الزبائن عليهن في إنستغرام.

خبرتها في عالم الطبخ بدأت منذ 22 عاماً، حيث كانت تعد الكثير من حلويات «البيتي فور» بكل النكهات وتقدمها للجيران والصديقات والأهل، لكن مع مذاقها الطيب ونكهتها الشهية نصحتها صديقتها المقربة إليها بإنشاء حساب في إنستغرام للترويج لمشروعها بشكل أكبر.

وتقول هند أحمد صاحبة حساب «ebdaa_sweets» التي لديها رخصة من الدائرة الاقتصادية بمدينة العين: إنها بفضل مشروعها استطاعت فتح محل أيضاً لبيع منتجاتها، وكان ذلك بفضل نصيحة صديقتها التي دعمتها معنوياً، موضحة أن لديها خبرة واسعة في عالم الحلويات، خاصة «البيتي فور»، حيث استطاعت أن تعده بنكهات مختلفة، مثل «بتي فور» بنكهة البسكويت، واللوز، والمكسرات والنوتيلا، مبينة أنها خلال 7 سنوات أصبح لديها الكثير من المتابعين بالآلاف، مما يدل على نجاح مشروعها والترويج الصحيح له، من خلال ما تقدمه من حلويات بنكهات طيبة سهلة المذاق. ... المزيد
     
 

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