«تجارة إنستغرام».. أحلام تتحقق بأقل التكاليف

أبوظبي (الاتحاد)

ترى بعض التاجرات أن الخبرة ضرورية في مشاريعهن التجارية، لكن الأهم من ذلك هو وجود أرضية تخدم تلك المشاريع وتروج لها، ولذلك وجدت الكثير من التاجرات أن أقرب وسيلة للربح وترويج مشاريعهن تأتي من خلال «إنستغرام» لترويج بضاعتهن بأقل تكلفة، وبالفعل ساهم ذلك في أن يحول الأيادي الناعمة إلى محفظة أموال، ليحققن أحلامهن الكبيرة بإمكانات أقل ما يقال عنها إنها صغيرة ولكن أرقام المتابعة الضخمة في حسابات «إنستغرام» تشهد على نجاحهن.

ترويج

ومع توسع وزيادة حسابات المشاريع التجارية في إنستغرام تنوعت الكثير من تلك المشاريع للتاجرات، والتي أصبحت النافذة الأولى لانطلاقهن نحو عالم المال والأعمال، ما ساهم بعد ذلك بفتح محال خاصة بهن، نتيجة إقبال الزبائن عليهن في إنستغرام.

خبرتها في عالم الطبخ بدأت منذ 22 عاماً، حيث كانت تعد الكثير من حلويات «البيتي فور» بكل النكهات وتقدمها للجيران والصديقات والأهل، لكن مع مذاقها الطيب ونكهتها الشهية نصحتها صديقتها المقربة إليها بإنشاء حساب في إنستغرام للترويج لمشروعها بشكل أكبر.