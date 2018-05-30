سباق الذهب في نهائي «رماية المسدس»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم منافسات نهائي الرماية بنادي كراكال في نادي ضباط القوات المسلحة للرجال والسيدات لمسافة 20 متراً، وسط منافسة شديدة متوقعة في الفئتين، حيث كانت المنافسة على أشدها في الدور الأول لمسافة 10 أمتار «مسدس كراكال»، فيما كان دور قبل النهائي أكثر صعوبة عندما زادت المسافة إلى 15 متراً. وشارك في منافسات هذا العام 80 رامياً ورامية، بالإضافة إلى منافسات الصغار التي شملت الذكور والإناث من عمر 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفي فئة الرجال نجح 26 رامياً في التأهل إلى الدور الثاني بعد مشاركة 40 رامياً، كانت نتائج الرجال متقاربة وحملت تنافساً شديداً، وفي الدور الثاني تباينت نتائج الرجال بعد زيادة المسافة، وتمكن 14 رامياً من التأهل إلى الدور النهائي من المسابقة ليكون اليوم هو الحسم بين المتنافسين في مسافة الـ 20 متراً.

وفي فئة السيدات، شاركت 24 سيدة في منافسات الدور الأول لمسافة 10 أمتار. ونجحت 12 رامية في التأهل إلى الدور الثاني، ولم تختلف منافسة السيدات عن الرجال، حيث شهدت تقارباً كبيراً في المستويات بالنتائج أسفر عن تأهل 6 راميات إلى نهائي المنافسة.

ومن جانبه، أكد حامد المزروعي أحد المشاركين في منافسات الرماية، أن البطولة تشهد مشاركة قوية من قبل الرماة، ومن الصعب معرفة هوية الذي سيتفوق بالنهاية نظراً للمستويات العالية التي يتمتع بها الجميع، خصوصاً المتأهلين إلى الدور الثاني، وقال: أشارك للمرة الثانية في منافسات الرماية بنادي ضباط القوات المسلحة في رمضان، وسبق لي المشاركة قبل 3 سنوات، ولكنني لم أوفق، وأعود هذا العام للمشاركة مرة أخرى، بهدف التنافس والمحاولة لحصد الفوز في النهاية، فرياضة الرماية رائعة وتكسب ممارسها جوانب عدة، تساعده كهدوء الأعصاب والتركيز العالي.

وأضاف: قبل ثلاث سنوات، كنت أقل خبرة، ولكنني اليوم أتمتع بخبره أكبر لأنني أمارس الرماية بشكل متواصل، وأسعى لتطوير مهاراتي، وفي هذه البطولة يشارك خيرة الرماة في الدولة، بالإضافة إلى الرماة الأجانب الذي يتمتعون بمستوى عالٍ أيضاً.