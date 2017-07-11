فايزة اليافعي.. بلسم صحة الأسرة

هناء الحمادي (أبوظبي)

أدركت الدكتورة فايزة اليافعي منذ السنة الأول خلال دراستها في كلية الطب، أنها تريد أن تصبح طبيبة أسرة، المبني على النظر إلى المريض كفرد متميز، ويلعب دوراً أساسياً في وضع خطط العلاج التي تناسب نمط حياته.. وهي الآن طبيبة استشارية، تشغل حالياً منصب نائب المدير التنفيذي لمستشفى الكورنيش، إحدى المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، كما أنها عضو في هيئة التدريس في برنامج الزمالة في طب الأسرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى زايد العسكري، حاصلة على العديد من الجوائز والأوسمة في المجالات الأكاديمية والطبية.

الدكتورة فايزة تخصصت في مجال طب الأسرة والمجتمع عام 2005، أكملت بعدها برنامج الزمالة في مجال نمو وتطور الأطفال دون سن الثالثة، كما حصلت على ماجستير تنفيذي في إدارة المستشفيات والبورد الأميركي في الجودة الطبية.

وتقول: «إن طب الأسرة أحد التخصصات الطبية التي بدأت منذ حوالي خمسين عاماً، حيث يوفر هذا التخصص الرعاية الصحية الشاملة والمتواصلة والمستمرة للناس من جميع الأعمار من الجنسين، ويقوم على معرفة المريض بصفة شبه شخصية في إطار الأسرة والمجتمع، مع التركيز على الوقاية من الأمراض والتثقيف الصحي وتعزيز الصحة».

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