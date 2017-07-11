المخيمات الصيفية.. لعب ومرح وتواصل

نسرين درزي (أبوظبي)

الأطفال في الصيف تكفيهم أجواء بسيطة ليستمتعوا بالإجازة على أن تكون ضاجة بالمرح وألعاب الحركة من قفز وتزحلق وسباحة، حيث تحرص المراكز المتخصصة بالترفيه الموجه للطلبة على تنظيم البرامج المتنوعة التي من شأنها أن تملأ فراغ النشء بكل مسل ومفيد مما يشكل دعماً وراحة لهم استعداداً للسنة الدراسية المقبلة.

ومن هذا المنطلق دعا المركز التجاري العالمي بأبوظبي الأطفال إلى قضاء عطلة صيفية ممتعة مع إطلاق أول مخيم صيفي يقدم أنشطة مميزة في الفترة من 9 يوليو حتى 17 أغسطس المقبل، ويوفر للأطفال مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية المصممة خصيصاً لصغار السن بالتعاون مع مركز كول كيدز للبرامج الجاذبة الذي يمنحهم يومياً ساعات من المرح والإبداع.

وتشمل الأنشطة جلسات تدريبية ينظمها مركز بريمال للياقة البدنية من خلال دورات رياضية متنوعة، ومركز آرت هب الذي يتيح فرصة متفردة للاستمتاع بورش العمل ودروس الفنون والحرف اليدوية، ويسعى المركز من خلال المخيم إلى تعزيز قدرات الطفل الجسدية والعقلية مع حرصه على دعم جميع شرائح المجتمع من قلب العاصمة، إذ يعتبر المخيم الصيفي فرصة للآباء والأمهات العاملات وغير عاملات لتقديم أساليب ترفيه جديدة لأطفالهم بهدف الاستمتاع بالعطلة في مكان آمن وأجواء فرحة.

الرماية بالليزر