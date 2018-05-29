«أدنوك» يمطر شباك «الصرف» بـ11 هدفاً

أبوظبي (الاتحاد)
أمطر فريق أدنوك شباك منافسه فريق شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 11 - 1 في افتتاح مباريات منافسات خماسيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية، ضمن بطولة زايد الرياضية، التي انطلقت أمس الأول، بمشاركة 8 فرق توزعت على المجموعة الأولى، والتي ضمت أدنوك، الظفرة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، دائرة المالية، فيما تضم المجموعة الثانية جهاز حماية المنشآت، بلدية أبوظبي، شرطة أبوظبي، مجلس أبوظبي الرياضي.
واستضاف ملعب الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي ثلاث مباريات في المجموعتين الأولى والثانية لحساب الجولة الأولى من المنافسة، وبعد أن تعذر قيام المباراة الثانية بسبب عدم حضور فريق دائرة المالية لمواجهة فريق الظفرة، ليعتبر الأخير فائزاً 3 - صفر، وشهدت المباريات الثلاث تسجيل 19 هدفاً.
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وفي المجموعة الثانية، فاز فريق جهاز حماية المنشآت على فريق بلدية أبوظبي 4 ـ1، وفي المجموعة ذاتها، نجح فريق شرطة أبوظبي في وضع أول ثلاث نقاط في رصيده بعد أن حقق انتصاراً مستحقاً على فريق مجلس أبوظبي الرياضي 2 - صفر في مباراة قوية من الطرفين.
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وأشار إلى أن التفاعل الرياضي المجتمعي الذي تشهده البطولة بصفة سنوية من فرق المؤسسات والجهات الحكومية والفرق الأخرى التي تمثل شرائح المجتمع كافة ما هو إلا دليلا قاطعاً على مكانة وأهمية البطولة في المجتمع بمسابقاتها الرياضية المعتمدة، لافتا إلى أن البطولة تمثل محطة مميزة للتواصل الرياضي بين الأجيال من أبناء الوطن والمقيمين الذين يشاركون ويتنافسون على المراكز الأولى في مختلف المسابقات والألعاب الرياضية المعتمدة في أجندة الدورة بكل روح رياضية وبتنافس حضاري يعكس ثقافة ورقي مجتمع الإمارات.