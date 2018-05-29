«أدنوك» يمطر شباك «الصرف» بـ11 هدفاً

أبوظبي (الاتحاد)

أمطر فريق أدنوك شباك منافسه فريق شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 11 - 1 في افتتاح مباريات منافسات خماسيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية، ضمن بطولة زايد الرياضية، التي انطلقت أمس الأول، بمشاركة 8 فرق توزعت على المجموعة الأولى، والتي ضمت أدنوك، الظفرة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، دائرة المالية، فيما تضم المجموعة الثانية جهاز حماية المنشآت، بلدية أبوظبي، شرطة أبوظبي، مجلس أبوظبي الرياضي.

واستضاف ملعب الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي ثلاث مباريات في المجموعتين الأولى والثانية لحساب الجولة الأولى من المنافسة، وبعد أن تعذر قيام المباراة الثانية بسبب عدم حضور فريق دائرة المالية لمواجهة فريق الظفرة، ليعتبر الأخير فائزاً 3 - صفر، وشهدت المباريات الثلاث تسجيل 19 هدفاً.

وجاءت انطلاقة البطولة قوية أرسلت من خلالها فرق أدنوك وجهاز حماية المنشآت وشرطة أبوظبي رسائل شديدة اللهجة لبقية المنافسين، بعدما حققت الفوز بنتائج عريضة لتؤكد أنها مرشحة للمنافسة على اللقب، واستهل فريق أدنوك مبارياته في البطولة بفوز كبير على حساب فريق شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بلغ 11 - 1.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق جهاز حماية المنشآت على فريق بلدية أبوظبي 4 ـ1، وفي المجموعة ذاتها، نجح فريق شرطة أبوظبي في وضع أول ثلاث نقاط في رصيده بعد أن حقق انتصاراً مستحقاً على فريق مجلس أبوظبي الرياضي 2 - صفر في مباراة قوية من الطرفين.

وأشاد توفيق عبد الرزاق لاعب فريق الوحدة السابق الذي شارك مع فريق مجلس أبوظبي الرياضي بالنجاحات الكبيرة التي ظلت تحققها بطولة زايد الرياضية في جميع دوراتها الماضية، مؤكدا أن كل الإنجازات الرياضية تحققت بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، وهي الدافع للمزيد من التقدم والتميز على صعيد تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية في أبوظبي.

وأشار إلى أن التفاعل الرياضي المجتمعي الذي تشهده البطولة بصفة سنوية من فرق المؤسسات والجهات الحكومية والفرق الأخرى التي تمثل شرائح المجتمع كافة ما هو إلا دليلا قاطعاً على مكانة وأهمية البطولة في المجتمع بمسابقاتها الرياضية المعتمدة، لافتا إلى أن البطولة تمثل محطة مميزة للتواصل الرياضي بين الأجيال من أبناء الوطن والمقيمين الذين يشاركون ويتنافسون على المراكز الأولى في مختلف المسابقات والألعاب الرياضية المعتمدة في أجندة الدورة بكل روح رياضية وبتنافس حضاري يعكس ثقافة ورقي مجتمع الإمارات.