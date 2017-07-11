تصاميم بالزهور والفراشات

أزهار البياتي (الشارقة)

زهور وبراعم وفراشات تزهو بألوان نابضة بالحياة وتبعث على الفرح والتفاؤل، هذه العبارة تختزل تشكيلة «مس بلومارين» لموضة صيف 2017، مقدمة للفتيات الصغيرات عالماً زاهياً ومرحاً مفعماً بملامح البراءة والطفولة، عبر نماذج منتقاة من القطع التي تتسم بالبساطة والخفة والأريحية، منسجمة مع أجواء العطلات والسفر والأعياد.

ومن خلال أسبوع الموضة العربي، الذي أقيم مؤخراً في دبي، قدمت «مس بلومارين» تشكيلة ناعمة بكل المقاييس، ضمت عدداً كبيراً من الأزياء البسيطة والخفيفة، تندرج في فئة «السمارت كاجول»، حيث الأناقة العملية والرقي السلس، وجاءت على هيئة صياغات مختلفة من الفساتين المبهجة بطبعاتها الموردة والمشجرة، مانحة الفتيات الصغيرات حساً مفعماً بالتحرر والانطلاق.

ورسمت «مس بلومارين» للبنات بين عامي 6 و14 سنة، عالماً مّلوناً بطبعات الزهور والفراشات، معبّرة عن شقاوتهن البريئة بمنتهى السلاسة والنعومة، مظهرة قطعاً جذابة ومنعشة من الفساتين الصيفية وأطقم بنطلونات الجينز والتي شيرتات، التي تمنح من ترتديها حرية كبيرة للحركة واللعب، من دون أن تفقدها شيئاً من أناقتها.

واتسمت المجموعة بالأناقة والبساطة، وفيها حس حاضر من الحرية والحياة، منسجمة مع الاستخدام اليومي وفرط النشاط الذي عادة ما يطبع عالم الأطفال، لتأتي المجموعة بأشكال عصرية خفيفة تخللتها تفاصيل صغيرة في منتهى النعومة والجمال.

وعبر حزمة عصرية من الملابس الجاهزة، برزت قطع عملية من الملابس المريحة الزاهية، تضم العديد من الأثواب الفضفاضة الخفيفة، مع التنورات القصيرة، والبنطلونات الصيفية الناعمة، بالإضافة إلى عدد من القمصان القطنية وسترات الجينز الباهت، كما ظهرت في المجموعة فساتين انسيابية طويلة تداعب الكاحل، وأخرى قصيرة تتطاير فوق الركبتين، ميزتها طباعة ملونة لصور الفراشات والبراعم والزهور، منفذة بخامات وأقمشة ومسامية تتنفس الهواء، منها القطن الطبيعي، والشيفون الرقيق، والدينم الناعم، مع بعض من الأورغنزا والأتوال خصصت لملابس المناسبات والأعياد.

ولناحية المسطرة اللونية التي صبغت التشكيلة؛ فقد ظهرت بتدرجات فاتحة ورائقة، حيث ساد معظمها خلفيات بيضاء سكرية تناثرت عليها الورود وتطايرت فوقها الفراشات، كما ظهرت ظلال زرقاء نابضة بالحيوية بشقيها السادة والمطبوع، بالإضافة إلى حضور كلاسيكي للأقمشة المقلمة والمرقطة، مفصّلة وفق أسلوب عصري ومريح.