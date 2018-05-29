80 انتصاراً لنادال في «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)

أنقذ الإسباني رافايل نادال، المصنف أول عالمياً، أربع كرات حاسمة في المجموعة الثالثة، وحقق فوزه الـ 80 في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، على حساب الإيطالي سيموني بوليلي 6-4 و6-3 و7-6 (11-9).

وسيلتقي نادال في الدور الثاني الأرجنتيني جيدو بيا، المصنف 78 عالمياً، والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-3 و6-4.

وتجاوز نادال أول عقبة في طريقه نحو إحراز لقبه الحادي عشر في رولان جاروس والسابع عشر في البطولات الكبرى.

ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي أحرز لقبها للمرة الأولى في 2005، وتستمر حتى العاشر من يونيو، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضاً في دورتين ترابيتين، هما مونتي كارلو وبرشلونة الإسبانية، ولقباً ثامناً في دورة روما الإيطالية.